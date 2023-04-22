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ЛЮБОЙ ВИД АЙДЕНТИКИ И ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ОТ ЛОГОТИПА, ДО САЙТА

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ЛЮБОЙ ВИД АЙДЕНТИКИ И ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ОТ ЛОГОТИПА, ДО САЙТА​
Анастасия Халезина,
графический и веб-дизайнер
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Я — ваш дизайнер-партнер, которому можно доверять
Ответственность
Погружаюсь в суть продукта, соблюдаю сроки и не пропадаю.
Гармоничное взаимодействие
Ценю в рабочих отношениях доверие, взаимоуважение и открытость.
Совершенствую навыки
Стараюсь делать каждый проект на уровень выше предыдущего, актуализирую знания и отслеживаю тенденции.
Работаю по договору
Зарегистрирована как самозанятая и работаю с юридическими лицами.
Занимаюсь дизайном с 2019 года, также имею опыт в брендинге более 6 лет. Прошла обучение в ВУЗе по специальности "технология и веб-дизайн", а также получила комплексные знания по коммуникационному дизайну и текстам.

Дизайн — мое любимое хобби, переросшее в профессию. Я не перестаю учиться и максимально вкладываюсь в каждый проект.
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Избранные проекты
Концентрируюсь на двух обширных направлениях: айдентика и сайты, но также разработаю дизайн отдельных материалов (логотипы, упаковки, презентации, визуал соцсетей, баннеры, стикеры, карточки товаров и многое другое).
Айдентинка
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Сайты
СТОИМОСТЬ     СРОКИ
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Стоимость и сроки работ варьируются в зависимости от запроса и деталей проекта, поэтому для расчета необходимо заполнение брифа.
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
  • Разработка и дизайн логотипа
  • Подбор шрифтов
  • Подбор цветовой палитры
  • Примеры нанесения на простых носителях
  • Создание фирменных элементов
  • Примеры нанесения на носителях / Несколько макетов, готовых к использованию

От 30 000 ₽ / 2 недели +

Содержимое спойлера
Содержимое спойлера
Содержимое спойлера
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+7 (995) 929-69-59 / @halezinka
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© Анастасия Халезина, 2023
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