Занимаюсь дизайном с 2019 года, также имею опыт в брендинге более 6 лет. Прошла обучение в ВУЗе по специальности "технология и веб-дизайн", а также получила комплексные знания по коммуникационному дизайну и текстам.



Дизайн — мое любимое хобби, переросшее в профессию. Я не перестаю учиться и максимально вкладываюсь в каждый проект.