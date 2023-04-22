Помогаю
ЛЮБОЙ ВИД АЙДЕНТИКИ И ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ОТ ЛОГОТИПА, ДО САЙТА
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ЛЮБОЙ ВИД АЙДЕНТИКИ И ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ОТ ЛОГОТИПА, ДО САЙТА
Анастасия Халезина,
графический и веб-дизайнер
графический и веб-дизайнер
Я — ваш дизайнер-партнер, которому можно доверять
Ответственность
Погружаюсь в суть продукта, соблюдаю сроки и не пропадаю.
Гармоничное взаимодействие
Ценю в рабочих отношениях доверие, взаимоуважение и открытость.
Совершенствую навыки
Стараюсь делать каждый проект на уровень выше предыдущего, актуализирую знания и отслеживаю тенденции.
Работаю по договору
Зарегистрирована как самозанятая и работаю с юридическими лицами.
Занимаюсь дизайном с 2019 года, также имею опыт в брендинге более 6 лет. Прошла обучение в ВУЗе по специальности "технология и веб-дизайн", а также получила комплексные знания по коммуникационному дизайну и текстам.
Дизайн — мое любимое хобби, переросшее в профессию. Я не перестаю учиться и максимально вкладываюсь в каждый проект.
Дизайн — мое любимое хобби, переросшее в профессию. Я не перестаю учиться и максимально вкладываюсь в каждый проект.
Избранные проекты
Концентрируюсь на двух обширных направлениях: айдентика и сайты, но также разработаю дизайн отдельных материалов (логотипы, упаковки, презентации, визуал соцсетей, баннеры, стикеры, карточки товаров и многое другое).
СТОИМОСТЬ СРОКИ
Стоимость и сроки работ варьируются в зависимости от запроса и деталей проекта, поэтому для расчета необходимо заполнение брифа.
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
- Разработка и дизайн логотипа
- Подбор шрифтов
- Подбор цветовой палитры
- Примеры нанесения на простых носителях
- Создание фирменных элементов
- Примеры нанесения на носителях / Несколько макетов, готовых к использованию
От 30 000 ₽ / 2 недели +
Содержимое спойлера
Содержимое спойлера
Содержимое спойлера
Свяжитесь со мной
удобным для ваc способом
удобным для ваc способом
Или расскажите немного о проекте и я с вами свяжусь
+7 (995) 929-69-59 / @halezinka